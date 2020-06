Nieuwe rekenmethode vliegtuiglawaai legt bom onder woningbouw

NOORD-HOLLAND - Nieuwe en strengere geluidsregels voor vliegtuiglawaai zorgen ervoor dat mogelijk enkele honderdduizenden woningen niet kunnen worden gebouwd in onder meer Noord-Holland. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthoff heeft dit 'desastreuze gevolgen en gaat daarmee het gebied de facto op slot.'

De regionale bestuurders willen daarom zo snel mogelijk met minister Ollengren, maar ook minister Van Nieuwenhuizen in gesprek.

Wat extra ergernis oproept, is dat het kabinet ondertussen nog wel ruimte ziet voor verdere groei van Schiphol. "Er lijkt gekozen te worden voor groei zonder dat de randvoorwaarden zijn gedefinieerd. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans", zo schrijft Olthoff in een zienswijze op de voorgestelde Luchtvaartnota.

Mochten de nieuwe regels worden toegepast dan zal in gebieden rondom onder meer Amsterdam, Haarlemmermeer, de Zaanstreek en ook het Gooi onmogelijk worden nog huizen te bouwen. "Dit gaat spelen rondom alle vliegvelden, dus bijvoorbeeld ook bij Den Helder en Hilversum", vertelt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Dat schrijft hij in een brandbrief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Olthof schrijft deze uit zijn functie als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) waarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en 56 gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]