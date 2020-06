Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten

SCHIPHOL - Wethouders en gedeputeerden van 56 gemeenten en vier provincies luiden de noodklok over toekomstplannen voor Schiphol van het kabinet. De bestuurders maken zich zorgen dat de aankondigde groei van het aantal vluchten ten koste zal gaan van de leefbaarheid. Eerder deze week stuurde gedeputeerde Olthoff van Noord-Holland al een brandbrief naar de minister van Binnenlandse Zaken over een nieuwe rekenmethode die de bouw van honderdduizenden woningen in de weg staat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een toename van het aantal vluchten betekent een toename van de overlast, een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk, zeggen de bestuurders in een gezamenlijke zienwijze. Daarmee reageren ze op de Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die zij vorige maand presenteerde. In die nota staat de toekomst van Schiphol en de Nederlandse luchtvaart voor de komende 30 jaar samengevat.

Niet in balans

Jeroen Olthoff, gedeputeerde van Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en vier provincies, stuurt minister Van Nieuwenhuizen terug naar de tekentafel. Hij wil dat ze met de regionale bestuurders de consequenties van haar groeiplannen voor Schiphol in beeld brengt. Volgens de BRS zijn de plannen niet in balans met de omgeving van Schiphol.

Overlast neemt toe

Het aantal vluchten op Schiphol mag van Van Nieuwenhuizen toenemen, in ruil voor minder hinder die de omwonenden ervaren. Volgens de minister behoort het inzetten van stillere en schonere vliegtuigen bij die strategie. Daarvan zegt de BRS dat de overlast juist gaat toenemen: "Stiller en schoner is natuurlijk prima, maar als dat ook vaker betekent, neemt de overlast allen maar toe. Juist deze toename in intensiteit en het gebrek aan rustmomenten is het grote zorgpunt van inwoners."

CO2

Naast zorgen om het stilvallen van de woningbouw door strengere rekenmethodes van vliegtuiglawaai, vallen 'minder ambitieuze CO2-doelen dan andere sectoren' Olthof en de BRS ook op: "In 2050 zou Schiphol 10 keer meer mogen uitstoten: een forse afwijking van het klimaatakkoord die de vraag oproept waarom de luchtvaart niet, zoals afgesproken, als elke andere sector wordt behandeld."

De bestuurders missen in het hoofdstuk over veiligheid de relatie met gezondheid. "De huidige pandemie laat zien dat veiligheid veel breder zou moeten worden opgevat. Gezondheid maakt daar onderdeel van uit. Het gaat daarbij zowel om veilig gebruik (gezondheidsvereisten aan passagiers, operationele aanpassingen, vliegverbod op landen) als om een veilige en gezonde leefomgeving."

Nachtvluchten

Omwonenden van Schiphol, die net als de BRS vertegenwoordigd zijn in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), hebben ook weinig goeds te melden over de Luchvaartnota. Zij kwamen vorige week met een tienstappenplan, met daarin onder meer het voorstel om nachtvluchten te verbieden en dat verbod in het weekend door te trekken tot 9.00 uur 's ochtends