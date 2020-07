Vakbonden in verzet tegen voorwaarden miljardenlening KLM

Bijna alle vakbonden die het KLM-personeel vertegenwoordigen, hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend over de arbeidsvoorwaarden die het kabinet stelt in ruil voor de miljardensteun om de coronacrisis door te komen. De zes bonden, exclusief FNV, hebben de Europese Commissie laten weten zich te verzetten tegen bepaalde condities waaraan KLM moet voldoen, en dat zij niet bij de totstandkoming zijn betrokken.

De bonden laten weten niet helemaal de hakken in het zand te zetten. Ze zeggen ook dankbaar te zijn voor de steun en een bijdrage te willen leveren aan het herstel en de continuïteit van KLM.

De bonden noemen het ongeoorloofd dat het personeel tot 20 procent moet inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. De ondertekenaars van de klachtbrief gaan niet akkoord met het 'dwingende karakter' van de voorwaarden en zien geen enkele onderhandelingsruimte in de steunmaatregelen.

