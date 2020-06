KLM-technici in verzet tegen loonoffer voor steunpakket

SCHIPHOL - De vakbond voor luchtvaarttechnici, de NVLT, verzet zich tegen de voorwaarden die overheid aan KLM gesteld heeft in ruil voor de miljardensteun om de coronacrisis door te komen. Volgens voorzitter Swankhuizen is het loonoffer buitensporig en trekt zijn bond 'aan de noodrem' om leegloop bij de technici te voorkomen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM ontvangt een steunpakket van 3,4 miljard euro, waarvan 1 miljard een lening van de staat is en 2,4 miljard in de vorm komt van een garantie voor commerciële leningen. In ruil voor de steun heeft minister Hoekstra van Financiën met KLM afgesproken dat de topinkomens zeker 20 procent van hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.

Ondanks dat technici niet tot de grootverdieners van KLM behoren, zet de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) de hakken in het zand. De loonkorting zal volgens de vakbond KLM-technici financieel hard raken.

Schaarste

"Er is al langere tijd grote schaarste aan luchtvaarttechnici", aldus NVLT-voorzitter Robert Swankhuizen. "Het gaat om een gecertificeerde beroepsgroep, die vanwege het lange opleidingstraject niet makkelijk snel kan worden aangevuld."

Swankhuizen vreest dat de schaarste nog verder zal oplopen: "Het geforceerde loonoffer dat nu door het kabinet wordt opgelegd zal het verschil in beloning met technisch werk in andere sectoren verkleinen. Dit zal leiden tot het vertrek van technici uit de luchtvaartbranche. Verder zullen de verslechteringen de toch al lage aantrekkingskracht van een keuze voor een technisch vak in de luchtvaart nog meer verkleinen."