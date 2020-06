Gemengde gevoelens bij omwonenden Schiphol: "Minder nachtvluchten is een begin"

Dat zegt leider van de bewonersdelegatie Matt Poelmans in een reactie op de bekendmaking van minister Van Nieuwenhuizen tegenover NH Nieuws.

Twintig procent minder nachtvluchten is een van de voorwaarden voor het steunpakket dat vanochtend door het kabinet is gepresenteerd. De overheid stelt, vanwege de coronacrisis, 3,4 miljard euro beschikbaar voor KLM. Poelmans ziet deze toezegging vooral als een eerste gebaar in de overlastdiscussie.

Gemengde gevoelens

"Deze voorwaarde zorgt ervoor dat het aantal nachtvluchten zal worden teruggebracht en daar zijn we aan de ene kant tevreden mee. Maar de minister zei op de persconferentie ook dat de hubfunctie van Schiphol in stand blijft en dat is een van de hete hangijzers", vertelt Poelmans.

"De beste vorm van hinderbeperking is het terugbrengen van het aantal vluchten dat niet nodig is. Wij hebben uitgerekend dat van de 500.000 vluchten per jaar Nederland er voldoende heeft aan 400.000, en dan hebben we het dus ook over vluchten die overdag worden uitgevoerd.

Poelmans geeft aan daarover verder in gesprek te zullen gaan met overheid. : "We vinden het belangrijk dat Schiphol en KLM in stand blijven om ervoor te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft. Maar we willen niet meer vluchten dan strikt noodzakelijk.

Naar New York kun je niet anders dan met het vliegtuig, maar er zijn zoveel bestemmingen waar je op een andere manier naartoe kunt. Een nachtsluiting is een onderdeel van een heel pakket van hinderbeperkende maatregelen voor het overleg met Schiphol", besluit Poelmans.