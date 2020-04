Kabinet schiet KLM 'onder voorwaarden' te hulp met 2 tot 4 miljard euro

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Momenteel staat 90 procent van de KLM-vloot aan de grond. Op Schiphol wordt in totaal nog maar vijf procent van het normale passagiers verwerkt. Het kabinet noemt de KLM en Schiphol van vitaal belang voor de economie en wil met reddingspakket voor de luchtvaartmaatschappij voorkomen meer grote en kleine ondernemingen in Nederland omvallen.

Snijden in salaris piloten

De voorwaarden die het kabinet aan KLM voor de 2 tot 4 miljard euro noodsteun zijn onder andere dat de maatschappij geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren. Volgens Hoekstra moeten "de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen". Werknemers met de hoogste salarisen, zoals het managent en de piloten zouden dan moeten afzien van een deel van hun loon.

Verdere voorwaarden waren volgens minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het terugdringen van de CO2-uitstoot en hinderbeperkering zoals minder nachtvluchten. Van Nieuwenhuizen benadrukte dat KLM die weg wel al was ingeslagen en in de luchtvaartsector voorop loopt met haar duurzaamheidsplannen.

Reacties oppositie en milieuclubs

Direct na de persconferentie reageerde Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks dat die duurzaamheidsvoorwaarden "snel concreet en afrekenbaar moeten worden, zodat KLM toekomstbestendig uit deze crisis komt.‬"

Partij voor de Dieren-lid Lammert van Raan wil garanties zien: "KLM krijgt eerst het geld, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de voorwaarden. Daar kan de Partij voor de Dieren geen steun aan verlenen. De luchtvaartsector heeft inmiddels het nadeel van de twijfel opgebouwd. Daarom willen wij eerst garanties over voorwaarden zien."

Krimp

Van Raan: "De luchtvaart moet binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te blijven. Een forse krimp van de luchtvaart is daarbij onvermijdelijk. Dat zorgt voor minder uitstoot, minder luchtvervuiling en minder geluidsoverlast. Daarnaast moet KLM eerlijk belasting betalen en met een goed sociaal plan personeel begeleiden naar duurzame sectoren."

Ook milieuorganisaties Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace reageerden meteen na de aankondiging. Zij willen ook concrete afspraken met KLM zien. "Goed dat de overheid dwingt dat KLM voor minder lawaai en luchtvervuiling gaat zorgen en haar CO2-uitstoot omlaag moet brengen."

"Niet van de ene naar de andere crisis rollen"

"De luchtvaartmaatschappij kan hierna niet terugkeren naar het oude en zal een nieuw pad in moeten slaan met minder vluchten. Het kan niet bij mooie woorden blijven, er moeten harde doelen aan worden verbonden. Zo voorkomen we dat de luchtvaartsector en onze maatschappij van de ene crisis in de andere crisis rollen", aldus de milieuclubs in een gezamenlijk persbericht.

De Franse overheid schiet tegelijkertijd Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op 9 tot 11 miljard euro kan rekenen van aandeelhouders Frankrijk en Nederland.