KLM krijgt steunpakket van 3,4 miljard euro, twintig procent minder nachtvluchten

SCHIPHOL - De KLM ontvangt een steunpakket van 3,4 miljard euro. Dat maakten Minister Hoekstra van Financiën en minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bekend tijdens een persconferentie. Van de steun is 1 miljard een lening van de staat en 2,4 miljard in de vorm van een garantie voor commerciële leningen.

Het steunpakket is bedoeld om de coronacrisis te overleven, maakte minister Hoekstra bekend. Meer steun is niet uitgesloten, zei Hoekstra. Een van de voorwaarden is dat het aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent omlaag gaat, van 32.000 vluchten per jaar naar niet meer dan 25.000. Hoe snel het aantal nachtvluchten wordt afgebouwd, moet nog worden bepaald.

"KLM moet als een van de belangrijkste spelers op Schiphol een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de nachtvluchten", zei de minister. Omwonenden van de luchthaven verzetten zich al langer tegen de nachtvluchten. Zij wilden het liefst helemaal geen nachtvluchten meer. "Maar voor de operatie op Schiphol is ruim 20 procent al echt heel erg fors", zei Van Nieuwenhuizen.

Onderhandelingen

Op 24 april kondigde het kabinet aan bereid is 2 tot 4 miljard euro uit te trekken in de vorm van garantstellingen en leningen om KLM te ondersteunen. De Franse regering kondigde toen aan zusterbedrijf Air France tegemoet te komen met een pakket ter waarde van zo'n 7 miljard euro. De luchtvaartgroep is zwaar getroffen door de coronacrisis, die de vloot nog altijd grotendeels aan de grond houdt.

Aan het begin van de coronacrisis in maart lagen nagenoeg alle KLM-vluchten stil. Slechts 10 procent van de normale dienstregeling werd nog gevlogen. Inmiddels herstelt het KLM-netwerk zich geleidelijk, maar is het oude niveau van vluchtuitvoeringen nog lang niet zoals voor de crisis. Op veel bestemmingen kan ook nog niet met passagiers worden gevlogen en vervoert de maatschappij alleen (medische) vracht.