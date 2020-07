Protest tegen miljardensteun: 'Maak van KLM een treinmaatschappij'

SCHIPHOL - Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanochtend tegen de miljardensteun voor KLM geprotesteerd. De groep fietste van het Museumplein in Amsterdam naar het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen om daar een boodschap achter te laten. Onderweg werd het geduld van automobilisten op de proef gesteld, omdat de actievoerders ervoor kozen met een slakkengangetje over de autorijbaan te fietsen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Extinction Rebellion is het niet eens met de lening die KLM krijgt om de coronacrisis door te komen. In ruil voor de miljardensteun, die KLM moet terugbetalen, moet er worden gesneden in arbeidsvoorwaarden en het salaris van het personeel, zal het aantal nachtvluchten moeten worden teruggebracht en moet voldaan worden aan klimaat- en duurzaamheidseisen.

De milieuorganisatie vindt de voorwaarden niet ver genoeg gaan. Bovendien vrezen sommige actievoerders dat de lening nooit zal worden terugbetaald. "Aan het eind van het jaar zullen ze failliet zijn", zegt een deelnemer van de actie, "want aan die 3,4 miljard hebben ze helemaal niet genoeg aan."

Treinmaatschappij

Robin Habbé, woordvoerder van Extinction Rebellion, vindt dat het geld moet worden gebruikt voor een transformatie tot treinmaatschappij: "20 procent vermindering van het aantal nachtvluchten is een druppel op een gloeiende plaat. Het is niet soort verandering wat we nodig hebben in deze tijd. We zitten in een klimaatcrisis."

De eisen van Extinction Rebellion werden met stoepkrijt voor de gesloten poort van het KLM-hoofdkantoor geschreven en met een vouwvliegtuig over het hek gegooid. Er was niemand van KLM in het pand aanwezig om de eisen van de actievoerders zelf aan te horen.