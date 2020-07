Easyjet-topman: staatssteun zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen

De eerste Airbus A320 startte vanochtend om 7.00 uur de motoren om vervolgens koers te zetten naar Málaga. Aan boord zaten 157 passagiers. Het was ook de eerste dag dat Schiphol de H/M-pier na een maandenlange sluiting weer in gebruik nam (artikel gaat verder onder de foto)

De grootste klappen vallen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maar hoogstwaarschijnlijk wordt het personeel in Nederland ook niet gespaard. Easyjet heeft sinds 2015 een basis op Schiphol met negen Airbussen en Nederlands personeel in dienst. Voor de coronacrisis vloog de prijsvechter naar 42 bestemmingen. Vandaag is Easyjet begonnen met het hervatten van vluchten vanaf Schiphol en komt in augustus uit op 35 bestemmingen.

"We hebben goede kasreserves die we al jaren hebben opgebouwd waar we nu nog gebruik van kunnen maken", zegt directeur Vet. "We maken ook gebruik van leningen die in Engeland beschikbaar zijn vanwege COVID-19 en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. En wij vinden als er steun is, dan moet dat toegankelijk zijn voor iedereen." Voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland was er alleen een lening beschikbaar voor KLM en dochters Transavia, Martinair Cargo en KLM Cityhopper.

De grote baas van concurrent Ryanair, de Ier Michael O'Leary, noemde het steunpakket voor KLM 'illegaal' en riep de Europese Commissie op de lening te blokkeren.

Minder vliegtuigen, minder personeel

Easyjet moet vanwege de coronacrisis verder met minder vliegtuigen en minder personeel. Vet verwacht dat er van 30 procent van de medewerkers afscheid moet worden genomen. Hoeveel banen de reorganisatie in Nederland gaat kosten, kon Vet nog niet zeggen: "We moeten daar de gesprekken met de vakbonden nog over beginnen. Daar kan ik niet op vooruitlopen." De basis op Schiphol blijft bestaan.

