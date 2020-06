Topman Easyjet over voorstel ticketprijzen: "Politici kunnen tijd beter besteden aan echte milieumaatregelen"

SCHIPHOL - De baas van Easyjet Nederland, dat een grote basis met vliegtuigen en Nederlands personeel heeft op Schiphol, is niet te spreken over het voorstel van D66 en ChristenUnie om een minimum ticketprijs in te voeren. Easyjet-directeur William Vet zegt dat zo'n tarief "compleet in strijd is met EU-wetgeving" en "weinig tot geen CO2-uitstoot zal besparen".

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Als het aan Tweede Kamer-coalitiepartijen D66 en ChristenUnie ligt, mag een vliegticketprijs in Nederland niet meer goedkoper worden aangeboden dan 34 euro. De partijen vrezen dat luchtvaartmaatschappijen stuntprijzen voor vliegtickets gaan aanbieden om de coronacrisis door te komen, met een grote milieuschade als gevolg. Easyjet Nederland-directeur Vet zegt tegen NH Nieuws tegen de invoering van een minimumtarief te zijn: "Dit is niet alleen compleet in strijd met EU-wetgeving, maar het is ook niet de juiste aanpak om de gevolgen van de luchtvaart voor het milieu te beperken en zal weinig tot geen CO2-uitstoot besparen."

Vet vervolgt: "Hoewel ons gemiddelde tarief 55 euro is, ver boven het voorgestelde minimum, zijn we sterk van mening dat deze maatregel geen milieuvoordelen heeft, maatschappijen of passagiers niet stimuleert om zuiniger te vliegen en alleen maar de markt zou verstoren. De manier waarop de luchtvaart klimaatverandering kan aanpakken, is door te investeren in nieuwe technologie." De prijsvechterbaas is bang dat luchtvaartmaatschappijen er juist door in de problemen komen: "Een minimumprijs zou er voor zorgen dat luchtvaartmaatschappijen nog minder middelen ter beschikking hebben om te investeren in nieuwe technologie, op een moment dat de sector al in een crisis verkeert. Politici kunnen hun tijd beter besteden aan het bedenken van maatregelen die het milieu echt ten goede komen."

NH Nieuws/Doron Sajet

Ook TUI Nederland heeft geen goed woord over voor de plannen. Arjan Kers, directeur van de Nederlandse tak van touroperator TUI, laat NH Nieuws weten tegen prijsregulatie door de overheid te zijn. "De overheid gaat nu eenmaal niet over marktprijzen, dat gebeurt in geen enkele andere sector. We kunnen ons wel goed vinden in de gedachte om meer duurzaamheid te stimuleren in de luchtvaart. Wij zien dat echter meer in schonere en stillere vliegtuigen. De overheid kan stimuleringsmaatregelen nemen om dat te bevorderen", aldus Kers.