Easyjet pakt groot deel van 'pretvluchten' vanaf Schiphol weer op

De Britse prijsvechter Easyjet gaat vanaf 1 juli een deel van haar vluchtschema vanaf Schiphol hervatten. De maatschappij is op KLM na de grootste aanbieder van vluchten op de Amsterdamse luchthaven. In augustus wil Easyjet alweer naar 35 van de oorspronkelijke 42 bestemmingen gaan vliegen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een groot deel van de bestemmingen van Easyjet werden voor de coronacrisis meerdere keren aangevlogen, maar zal bij het hervatten van de dienstregeling op 30 procent van de normale frequentie uitkomen. In juli worden de eerste 26 bestemmingen aangeboden, zoals Ibiza, Alicante, Rhodos en Tel Aviv. De maand erna volgen nog negen steden, waaronder Rome, Venetië en Boedapest.

Londen

Ook de vluchten naar drie Londense luchthavens worden hervat: Gatwick, Luton en Stansted. Voordat de crisis Schiphol voor een groot deel platlegde, waren er gemiddeld 60 retourvluchten beschikbaar naar alle zes Londense luchthavens. Die werden niet alleen door Easyjet aanboden, maar onder andere ook door KLM, British Airways en het inmiddels failliete Flybe.

Ook weer mondkapjes

Net als bij andere luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers en bemanningsleden gedurende de hele vlucht een mondkapje op. Op de kortere vluchten is geen catering beschikbaar. De vliegtuigen worden onderworpen aan strenge schoonmaak- en desinfectieprocedures.

'Pretvluchten'

De term 'pretvluchten', waarmee Easyjet vaker mee wordt geassocieerd, komt uiteraard niet van de maatschappij zelf. Die is verzonnen door omwonenden die overlast ervaren van Schiphol. Binnen enkele jaren groeide de luchthaven mede vanwege het grote aanbod van prijsvechters, met name van Easyjet, tot het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar.