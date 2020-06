Actiegroep Extinction Rebellion gaat spits hinderen op weg naar KLM-gebouw

SCHIPHOL - Actiegroep Extinction Rebellion gaat aanstaande vrijdag het spitsverkeer tussen Amsterdam en Amstelveen hinderen met een fietsactie tegen KLM. De milieubeweging staat bekend om het zitten of liggen op rijbanen om aandacht te vragen voor het klimaat. Extinction Rebellion is het niet eens met het reddingspakket waarmee KLM de coronacrisis moet overleven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De milieuorganisatie roept medestanders op om zich aan te sluiten bij de fietsactie die vrijdagochtend om 7.45 uur op het Museumplein in Amsterdam van start gaat. Extinction Rebellion wil dan met andere belangengroepen zoals Greenpeace, langzaam richting het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen fietsen.

"Onderweg vertragen we het spitsverkeer en vestigen we de aandacht van het publiek op de EU-brede actie #BailoutThePlanet", staat te lezen in de oproep om te komen.

Die-in

Eenmaal aangekomen bij het hoofdkantoor gaan de actievoerders op de grond liggen en houden een zogenaamde 'die-in', die ze ook al eens op Schiphol Plaza en in Zandvoort hielden.

KLM kan rekenen op een 'een duidelijke boodschap dat we de financiering van een van de grootste vervuilers van Nederland midden in een klimaatcrisis niet steunen.'

Schiphol Plaza

Extinction Rebellion deed ook mee aan het Protestival op Schiphol, dat afgelopen december was georganiseerd door Greenpeace. Bij die bezettingsactie werd Schiphol Plaza schoongeveegd door de Koninklijke Marechaussee. Greenpeace heeft daarop een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Vandaag wordt het bezwaarschrift behandeld in het raadhuis in Hoofddorp.

KLM moet zich met 3,4 miljard euro steun van het kabinet door de coronacrisis heen slepen. Van de steun is 1 miljard een lening van de staat en 2,4 miljard in de vorm van een garantie voor commerciële leningen. Ook vakbonden VNC en NVLT verzetten zich tegen de voorwaarden van die steun, maar die gaan niet akkoord met het loonoffer dat boven hun hoofd hangt.