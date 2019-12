Greenpeace sluit weekend lang actievoeren op Schiphol af

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Officieel zou het 'Protestival' van Greenpeace gisteren om 13.00 uur beginnen met een manifestatie voor de deur van Schiphol, maar honderden klimaatactivisten hielden een deel van Schiphol Plaza al vanaf 11.00 uur bezet. Een deel daarvan verzette zich later tegen de ontruiming uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee en werden daarop 'bestuurlijk verplaatst'. Zij werden met bussen de gemeente Haarlemmermeer uitgezet. De burgemeester had actievoeren in het luchthavengebouw van te voren verboden.

25 actievoerders werden opgepakt en verhoord, maar later weer vrijgelaten. "Heel veel van deze mensen zijn nu ook weer hier", vertelt Dewi Zloch van Greenpeace aan NH Nieuws. "Om met ons te vieren hoe mooi en hoopvol de dag van gisteren was voor het klimaat."

Laatste oproep

De activisten hielden zich vandaag wel aan het verbod en bleven buiten demonstreren. Greenpeace-voorman Joris Thijssen deed nog een laatste oproep aan Schiphol-directeur Dick Benschop om zich op het Protestival te verantwoorden, maar liet zich het hele weekend niet zien. Greenpeace eist een klimaatplan van Schiphol, met minder vluchten, meer treinverbindingen binnen Europa, hogere ticketprijzen en een streep door Lelystad Airport.

Schiphol presenteerde vorige week haar klimaatplannen, maar daar neemt Greenpeace geen genoegen mee.