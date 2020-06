Cabinebond verliest rechtszaak tegen KLM over ontslag personeel

NOORD-HOLLAND - Cabinevakbond VNC heeft het kort geding verloren dat zij had aangespannen tegen KLM over de ontslagmethode die de maatschappij wil toepassen. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) eiste bij de rechter dat KLM het 'Last In, First Out'-principe zou hanteren, mocht het tot gedwongen ontslagen zou komen. Maar de rechter heeft die eis afgewezen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM wil met een afspiegelingsprincipe aan de slag in het geval dat er stewards en stewardessen moeten worden ontslagen. VNC ging daar niet mee akkoord, omdat de bond meent dat cabinepersoneel dat lang in dienst is het meest wordt gedupeerd. Voor VNC zijn dienstjaren heilig, omdat het personeel vele jaren in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor promotie tot bijvoorbeeld 'tweebander', purser of senior purser.

Bij een afspiegelingsprincipe vallen de klappen niet alleen bij het personeel dat het korst in dienst is. KLM en VNC moeten van de rechter terug naar de onderhandelingstafel, onder andere om het instellen van een ontslagcommissie in te stellen.

Bonje tussen bonden

VNC had ook gedreigd om FNV Cabine voor de rechter te slepen, maar zag daar toch van af. VNC was het niet eens met FNV dat zij op zoek waren naar een middenweg. FNV Cabine riep VNC op om haar tijd en energie te gebruiken voor een opslossing en niet voor juridische stappen.

Dubbel geraakt

Of het tot gedwongen ontslagen komt, is nog niet duidelijk. In de voorwaarden die KLM van het kabinet opgelegd heeft gekregen in ruil voor de miljardenlening, staat dat het personeel tot 20 procent moet inleveren aan arbeidsvoorwaarden. FNV vindt het dat personeel dubbel wordt geraakt als zij zowel een deel van hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren, als gedwongen ontslagen kan worden. Het gedwongen ontslag moet wat FNV betreft dan ook van tafel.

Morgen gaat de Tweede Kamer in debat met minister Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het steunpakket. Naast de cabinebonden, hebben ook de pilotenbond VNV en die van de luchtvaarttechnici (NVLT) zich uitgesproken tegen de voorwaarden waaraan KLM zich moet voldoen.