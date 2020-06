Bonje tussen cabinebonden: VNC sleept FNV voor de rechter om ontslagregeling KLM

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

VNC wil als het tot gedwongen ontslagen komt, dat KLM het Last In, First Out-principe hanteert. Pursers, stewards en stewardessen die het laatst in dienst zijn genomen, staan wat VNC betreft, ongeacht hun leeftijd, als eersten in de rij om te mogen worden ontslaan. Voor VNC zijn dienstjaren heilig, omdat het cabinepersoneel vele jaren in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor promotie tot bijvoorbeeld 'tweebander', purser of senior purser.

Omdat KLM voor een ander ontslagprincipe wil gebruiken, namelijk het afspiegelingsbeginsel waarbij per leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen, wil VNC de maatschappij voor de rechter dagen. FNV Cabine zoekt een middenweg met zowel VNC als KLM, maar daar gaat VNC niet mee akkoord en dreigt nu ook met een rechtszaak tegen FNV.

Duidelijkheid

FNV Cabine heeft VNC opgeroepen het niet tot juridische stappen te laten komen, mede omdat de bond meent dat VNC de cao verkeerd interpreteert. Een gang naar de rechter werkt volgens FNV vertragend en is niet in het belang van het cabinecorps dat uitziet naar duidelijkheid.