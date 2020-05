Onder het cabinepersoneel van KLM heerst grote onrust en veel onzekerheid nu blijkt dat de maatschappij overtollige stewards en stewardessen ongeacht hun dienstjaren wil kunnen ontslaan. Volgens vakbonden VNC en FNV lapt KLM daarmee eerdere cao-afspraken aan haar laars en zij laten het er niet bij zitten. KLM is door de coronacrisis fors minder gaan vliegen en moet snijden in het personeelsbestand.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De cabinevakbonden laten na afloop van het gesprek met KLM van gisteren 'verbijsterd' te zijn en zeggen dat vooral seniore cabineleden de gemaakte draai van KLM als 'schokkend' zullen ervaren. In de cao voor het cabinepersoneel zijn afspraken gemaakt over dat er eerst overleg moet zijn met de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) voordat er een beslissing mag worden genomen onder welke voorwaarden overtollige medewerkers kunnen worden ontslagen. KLM wil nu volgens VNC 'de spelregels van de wedstrijd veranderen'.

Last In, First Out

VNC en FNV Cabine willen als het tot gedwongen ontslagen komt, dat KLM het Last In, First Out-principe hanteert. Stewards en stewardessen die er het laatst bij zijn gekomen, staan wat die bonden betreft, ongeacht hun leeftijd, als eersten in de rij om de laan uitgestuurd te worden. Dat is volgens VNC en FNV omdat het cabinepersoneel vele jaren in dienst moet zijn voordat er promotie gemaakt kan worden. Zou een cabinelid met een hoge functie worden ontslagen, moet hij of zij bij een andere maatschappij helemaal onderaan de ladder moeten beginnen. Voor de bonden zijn de dienstjaren dus heilig.

KLM wil afspiegeling

KLM wil wat anders. Die hebben tot verrassing van de bonden duidelijk gemaakt gebruik te willen maken van het afspiegelingsbeginsel. Dus per leeftijdsgroep kijken wie het laatst is aangenomen en die als eerste ontslaan. Dat zou betekenen dat veel stewards, stewardessen en pursers die al tientallen jaren in dienst zijn, ook bij de ontslagen kunnen gaan horen.

KLM is bang dat als de bonden hun zin krijgen, KLM overblijft met een ongelijke samenstelling van het cabinecorps, dat bovendien duur is en oneerlijk voor de werknemers die pas in dienst zijn getreden.

FNV Cabine heeft KLM voorgesteld om het personeel contracten met minder uren aan te bieden, vrijwillig onbetaald verlof van maximaal twee jaar (met behoud van functie) toe te staan en ander soort deeltijdscontacten af te sluiten.

Over twee weken gaan KLM en de bonden weer om tafel.