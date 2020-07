Weesper maakt boek over bedreigde Laurentiuskerk: "Van de laatste mis tot het eerste biertje"

Spoiler alert: de kerk is uiteindelijk gered. Vlak voor het weekend was het groot feest toen de kerk na jaren van plannen maken, weerstand en verbouwingen eindelijk werd geopend. Het was het hoogtepunt van jarenlang knokken en werken van Weesper Cees van Vliet.

Maar dat ging de afgelopen jaren allesbehalve zonder slag of stoot. "Weesp kijkt terug op turbulente jaren vanwege die kerk", vertelt André Verheul. Als journalist van huis-aan-huisblad het WeesperNieuws volgde de Weesper het proces op de voet. Maandenlang heeft hij gewerkt aan een boek over het avontuur. Het boek heeft de toepasselijke titel 'Van de kerk naar de kroeg' gekregen. "Het boek vat eigenlijk alles samen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Het begint bij de laatste kerkmis, zes jaar geleden. Daarna gaat het over de plannen voor behoud van de kerk, de weerstand onder een groep Weespers en de uiteindelijke 'transformatie'."

Kerkbrand en wederopbouw

En dan was er tussendoor natuurlijk de grote brand, vier jaar geleden, die de torenspits verwoestte. "Daar is natuurlijk ook aandacht voor. Je beleeft het helemaal opnieuw. Mensen die het boek al hebben gelezen, zeggen dat ze er weer geëmotioneerd bij raakten. Logisch, die brand heeft veel Weespers geraakt", vertelt Verheul. Vanzelfsprekend wordt er ook teruggeblikt op de 'feestdag' toen twee jaar na de brand een nieuwe torenspits op de kerk werd gehezen.

Verheul noemt het boek over de turbulente jaren van de Laurentiuskerk 'een uniek tijdsbeeld van een trotse stad'. Hij schreef het op verzoek van kerkbouwer Cees van Vliet zelf. "Cees zei de afgelopen jaren meer dan eens dat er zoveel was gebeurd, dat je er wel een boek over kon schrijven. 'Moet je doen', zei ik toen gekscherend. Uiteindelijk vroeg hij mij of ik iemand kende die het kon doen, want dat boek moest gewoon worden gemaakt. Ik wilde het meteen zelf doen en dit is het geworden. Het was natuurlijk heel anders dan een verhaal voor de krant, maar ik ben blij met het resultaat. Het is een mooi naslagwerk geworden voor Weespers, maar ook voor anderen is het interessant."

Hoofdrolspelers

Het boek vertelt niet alleen de recente geschiedenis van de Laurentiuskerk, maar laat ook de hoofdrolspelers aan het woord. De voormalig pastor, kerkbestuurders, belangrijke mensen achter de schermen, de bevelvoerder van de brandweer, de yogalerares, de jeneverstoker en de bierbrouwers. "En uiteraard komt kerkbouwer Cees van Vliet ook aan het woord. Hij is best openhartig."

Het boek is - hoe kan het ook anders - te koop in de gloednieuwe bierbrouwerij in de verbouwde Laurentiuskerk.