Vandaag drie jaar geleden: brand verwoest torenspits Weesper Laurentiuskerk

WEESP - Het is vandaag precies drie jaar geleden dat de Laurentiuskerk in de fik vloog. Er woedde een grote brand in de torenspits, die was ontstaan door een elektrische storing in de bedrading van het groene kruis bovenop. Het was een drama dat heel Weesp bezighield.

Weesper aannemer Cees van Vliet kocht het gebouw op en maakte plannen voor een transformatie van de kerk. De brand in de torenspits gooide roet in het eten en zorgde voor een extra uitdaging in de toch al ingewikkelde herstelplannen voor het kerkgebouw. Maar Van Vliet was toen de rook was opgetrokken al meteen vastberaden: de kerk zal worden hersteld. En zo ging vorig jaar, exact twee jaar na de brand een nieuwe torenspits de lucht in.

De kerk stond op het moment van de brand al even leeg. Het katholieke kerkgenootschap had de kerk aan de Herengracht al verlaten, omdat de staat van het gebouw erg slecht was. De fundering was rot, de kerk verzakte. Herstel zou het kerkgenootschap veel te veel geld gaan kosten.

Het 'baken van Weesp' prijkt dus alweer een jaar op de kerk en voor Van Vliet is de brand dan ook een gesloten hoofdstuk. "De laatste keer dat ik er mee bezig was, was toen de spits er weer op ging. Toen ging er wel wat door me heen, maar dat heb ik nu afgesloten."

Uitgerekend in de week van de 'verjaardag van de kerkbrand, vloog eerder deze week een kerk in het Zuid-Hollandse Hoogmade in de fik. Net als bij de Weesper Laurentiuskerk stortte ook hier de torenspits in. Het zorgde ervoor dat veel emoties van toen toch weer een beetje naar boven komen bij Van Vliet. "Ik kan er eigenlijk niet te lang naar kijken, want dan komen de emoties van toen echt wel weer los", zegt Van Vliet.

"In Weesp hadden we veel meer geluk dan de kerk in Hoogmade deze week"

De Weesper ziet veel gelijkenissen met 'zijn' brand. "Alleen kun je stellen dat wij in Weesp meer geluk hebben gehad. Toen onze torenspits in brand stond, waren we heel bang dat de brandende spits op de kerk terecht zou komen. Dat zou de brand - en dus de schade - veel groter zijn. Wat wij vreesden, gebeurde in Hoogmade wel. Dat maakt het natuurlijk extra erg. Bovendien was deze kerk nog vol in gebruik. Ik leef echt heel erg mee met de mensen daar. Of je nou gelovig bent of niet, een kerk staat midden in de samenleving. Dat merkten we in Weesp ook. Als daar iets mee gebeurt, dan is dat heel erg."

Met zijn eigen ervaringen wil Van Vliet de mensen van de kerk in Hoogmade een boodschap meegeven. "Als de wil er is om de kerk te herstellen, dan moet iedereen er in Hoogmade voor gaan. Verzamel een goede groep mensen om je heen en ga aan de slag. Geloof er in, ook al zakt de moed je na zo'n brand misschien in de schoenen."