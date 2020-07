Weesp bedankt 'kerkbouwer' Cees van Vliet met ereburgerschap

De geheel tot bierbrouwerij, jeneverstokerij, yogacentrum en hotelkamer verbouwde Weesper Laurentiuskerk is de kroon op het werk van de Weesper bouwondernemer.

De kerk was zo goed als verloren toen de ras-Weesper het gebouw zes jaar geleden kocht, maar hij liet zich niet uit de weg slaan. Ook niet toen een brand vier jaar geleden, vlak voor de start van de werkzaamheden, de torenspits van de kerk verwoestte. Twee jaar later stond een genoveerde torenspits weer fier op de kerk.

Het was een moment waar Cees van Vliet zelf ook emotioneel over was: