Eindelijk stroomt het bier door de Laurentiuskerk in Weesp

WEESP - Het heeft even geduurd, maar na vijf jaar is het dan zo ver: de Wispe brouwerij in de Laurentiuskerk is af en opent haar deuren. "Het is echt een mijlpaal", vertelt een trotse Jitze Vellenga.

Dat zorgde voor een flinke verbouwing. Niet alleen een grote torenbrand gooide in 2016 roet in het eten, ook de vergunningen en de verbouwing zelf bleken een opgave. Zo moesten de grote brouwketels door de kerkdeuren en lopen er meterslange leidingen door de hele kerk heen.

'Dit halen we niet meer'

"Op een gegeven moment denk je ik moet zelf ook wat gaan doen, dus toen we hebben kwasten in de hand genomen", vertelt Jitze. In drie jaar tijd hebben ze alles zelf geverfd. En of de moed ze ooit in de schoenen is gezonken? "Als we toen hadden geweten dat we nu pas open zouden gaan, hadden we echt gedacht: 'dat trekken we niet meer'. Maar de deadlines schoven elke keer op en wij schoven mee. En we vinden het gewoon hartstikke leuk en dat is ook belangrijk om de energie te behouden."