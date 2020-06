Esmee doet onderzoek naar sterker gerecycled plastic voor bouw afvalplastic VOC-schip

HOORN - "Het gerecyclede afvalplastic moet twintig keer zo sterk worden, dan kan het gebruikt worden", legt Esmée Amsen uit over de doelstelling van haar onderzoek. Op de buigbank voert ze testen uit. Het materiaalonderzoek is cruciaal om de bouw van het VOC-schip uit afvalplastic mogelijk te kunnen maken. "Een mast van dertig meter maken uit gerecycled plastic, is nu nog ondenkbaar."

Esmée studeert chemische technologie aan de TU Delft. Met de testen die ze tot nu toe uit heeft gevoerd, is het al gelukt het materiaal met een factor vier stijver te maken. Het afvalplastic moet net zo sterk worden als eikenhout, waar ook vroeger de VOC-schepen mee werden gebouwd. Wat haar motiveert? Esmée: "Ik vind het zonde dat er een taboe heerst op plastic. Het is een goed materiaal waar je van alles mee kan. En alleen omdat we voor het gerecyclede plastic nog geen goede toepassingen hebben, wordt het verbannen."

Voor haar onderzoek gebruikt ze aangeleverd gerecycled materiaal. "Dat zijn deze zwarte staven gemaakt van HDPE. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld shampooflessen en wasmiddelflessen", legt Esmée uit.

Versterken met vezels

Ook smelt ze haar eigen staven om. Dit doet ze uit afvalplastic die de stadsjutters verzameld en geknipt hebben. Om het materiaal te versterken, brengt ze met een föhn, tientallen twaron draden (red. vezels) aan, die ook worden gebruik in kogelvrije vesten. Op die manier wordt het materiaal een stuk minder buigzaam.

Na de zomer studeert ze af op het project. "Ik hoop dat ik ook daarna nog bij kan dragen aan de bouw van het schip. Maar of mijn onderzoek ook daadwerkelijk de bouw mogelijk gaat maken? Het is in ieder geval een goede start."

Van Sail naar handelsmissie

Sail in augustus gaat niet door. Maar dat houdt Edwin ter Velde van Clean2Amsterdam niet tegen in zijn missie voor de bouw van een afvalplastic VOC-boot. Sterker nog, een nieuw schip staat op de planning en in augustus varen ze als alternatief op handelsmissie naar Amsterdam. Edwin: "Natuurlijk vind ik het jammer dat Sail niet doorgaat. Maar we gaan nu van handelskamer Hoorn naar handelskamer Amsterdam met een duurzame lading."