Weggooien is zonde: scholieren maken nieuwe pennen van afvalplastic

"We noemen het upcyclen", vertel Liesbeth ter Velde. "Plastic kan je recylen tot een nieuwe vuilniszak, maar dat is voor eenmalig gebruik. De leerlingen maken bijvoorbeeld een drinkbeker, die je weer voor lange duur kunt gebruiken".

"Direct na de kick-off zijn de leerlingen begonnen met theorie-onderzoek over typen plastics", legt docente Jerina Vries uit. Naast het maken van pennen, is het de bedoeling dat de leerlingen zelf creatief nadenken om nieuwe gebruiksvoorwerpen te maken.

Op de scheepswerf wordt volledig off-grid gewerkt: er is geen aansluiting op gas, water en licht. En dus wordt er gewerkt met duurzame energie uit gerecyclede accu's afkomstig uit Zwaag. Pieter Ursem, eigenaar van autodealer Peter Ursem, was het beu om accu's uit elektrische auto's naar het vuil te moeten brengen, en daaruit ontstond vijf jaar geleden EcarAccu.

Liesbeth: "Voor het eerst werken ze nu met schaafsels van al gerecycled plastic van de werkboot. Ze lopen er nu tegenaan dat het lastiger in het verwarmingselement gaat." Dat de eerste pen van het plastic mislukt, levert voor de leeringen alleen maar meer motivatie op. "Het is uitdagend! We hebben al een stuk of veertig pennen gemaakt, dit moet zeker ook gaan lukken."

De pennenmaker is door Edwin en Liesbeth zelf ontworpen. Er moet dan ook geëxperimenteerd worden met verschillende soorten om erachter te komen welke soort het meest werkbaar is.

Autoaccu's met een beschadiging of een defect wordt een tweede leven gegeven. De accu's worden in Zwaag uit elkaar gehaald en de bruikbare onderelen komen ten goede aan nieuwe projecten. Pieter: "We hebben batterijen die worden gebruikt voor elektrische kartbanen in Portugal, in vakantiehuizen die volledig zelfvoorzienend zijn, en voor kluisjes op het strand in Dubai. Ook ons nieuwe pand in Purmerend draait op de hernieuwde accu's."

Kimgang

In december werden de 'centen' - de buigzame latten - op de werkboot gemaakt. Met de vrijwilligers wordt er nu gewerkt aan de kimgang. "Dat is het eerste deel van de romp, daarvoor hebben we nu een mal gemaakt. De basis is er", legt Edwin uit.