Op weg naar Sail 2020, met een VOC-schip uit afvalplastic

HOORN - " Ik houd niet van op de barricade staan, maar als we met zijn allen zo doorgaan, verandert er niets." Dat vindt pionier Edwin ter Velde, die samen met zijn vrouw Liesbeth een knotsgek idee heeft: een VOC-schip bouwen van afvalplastic. Maar als ultieme test bouwen ze eerst een werkboot, die mee gaat varen met Sail Amsterdam 2020.

Het is precies een jaar geleden dat Edwin en Liesbeth op de Zuidpool waren. Nu zijn ze neergestreken op de scheepswerf aan de Schelphoek in Hoorn. Vorige week werd het officiële startsein gegeven. Inmiddels zijn de contouren van de VOC-werkboot al zichtbaar. "Ik heb een schaalmodel gebouwd van hout, daar wordt de boot van waste-plastic straks omheen gebouwd", aldus Edwin.

De werkboot wordt in de zaagloods gemaakt die gebouwd is door vrijwilligers. Eén van hen is de 77-jarige Piet uit Berkhout. Piet: “Ze besteden hun hele dagelijks leven hieraan, dus ze moeten natuurlijk wel gesteund worden."