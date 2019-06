Met een fluitschip van afvalplastic de wereld over: "Zo'n 350 ton afvalplastic nodig"

HOORN - Na een bijzondere expeditie op de Zuidpool, zijn Edwin en Liesbeth ter Velde neergestreken in Hoorn. Eerder maakten ze een terreinwagen op zonne-energie en geheel gemaakt van afvalplastic. Nu gaat er een nieuwe uitdaging van start: de bouw van een V.O.C. fluitschip.

"Ik schat dat we ongeveer 350 ton afvalplastic nodig hebben", aldus Edwin ter Velde. Vandaag is het startschot voor het project en is het contract getekend voor de grond van waar de nieuwe werf komt.

Op het terrein bij de schelphoek komt een expertisecentrum en loodsen waaruit wordt gewerkt. "Een bijzondere plek, want het allereerste fluitschip stamt van origine ook uit Hoorn", aldus wethouder Ben Tap.

Stadsjutters

Het moet een project worden voor en door iedereen. "Er is een campagne gestart om 'stadsjutters' te werven die afvalplastic gaan inzamelen", legt Edwin uit. Iedereen die meedoet wordt opgenomen in het 'juttersregister'. In de Gouden Eeuw stijl krijgen alle jutters een eigen portret die aan het einde van het jaar in het Westfries Museum en op posters door de hele stad te zien zullen zijn.

Plastic als bouwmateriaal

Het doel van Ter Velde is om een transitie te veroorzaken naar een circulaire maatschappij. "Afvalplastic moet gezien worden als grondstof dat we kunnen transformeren naar hoogwaardig materiaal dat in de bouw kan worden gebruikt", legt hij uit.

Eerst wordt gestart met de bouw van een 17de-eeuwse werkboot waarbij ook materiaalonderzoek wordt uitgevoerd. Op die manier kijk je hoe je van afvalplastic een stevig constructiemateriaal kan maken, die nodig is voor de essentiële onderdelen van het fluitschip - zoals de mast.

Batavia

De bouw van het fluitschip zal over vier jaar pas echt van start gaan. Het schip wordt zo gebouwd dat het aan alle scheepsnormen voldoet en er wereldwijd mee kan worden gevaard. Edwin: "Over tien jaar willen we zelf uitvaren en gaan we op reis richting Batavia".