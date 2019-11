Bouw VOC-werkboot uit afvalplastic nu echt van start

HOORN - Het startsein voor de bouw van de eerste replica van een VOC-werkboot uit afvalplastic is gegeven. De werkboot is de ultieme test in aanloop naar de bouw van een VOC-fluitschip uit afvalplastic. Bedenkers Edwin en Liesbeth ter Velde, willen met dit experiment de transitie naar 'een circulaire maatschappij' versnellen.

Enkele maanden geleden was er alleen nog maar een grasveld, maar inmiddels is er op het terrein van de scheepswerf bij de Schelphoek al een heel fort verrezen. Er staan containers en een loods waar de eerste hand gelegd wordt aan de werkboot. 'Stadsjutters' zijn volop bezig met het verzamelen van afvalplastic, want in totaal zal er naar schatting zo'n 350 ton nodig zijn. Missie Samen met vrijwilligers wordt de werf opgebouwd tot een duurzame, zelfvoorzienende werkplaats. Verschillende bedrijven en gemeenten steunen het project. Ook kwam gedeputeerde Jack van der Hoek vanmiddag een bezoek afleggen.

Quote "Dit zet West-Friesland en Noord-Holland op de kaart" JAck van der hoek

Edwin en Liesbeth ter Velde gooide drie jaar geleden het roer om. Ze gaven hun baan op om voor hun missie: nooit meer iets weggooien. Met een eigengebouwde terreinwagen aangedreven op zonne-energie, overleefden ze een maand op Antarctica. Maar al snel volgt een nieuwe droom: een VOC-fluitschip uit afvalplastic. Eerder vertelde Edwin ter Velde over zijn plannen in het inspirerende programma 'Strijders'. "Ik vind mezelf geen activist. Ik houd niet van op de barricade staan, maar als we met zijn allen zo doorgaan, verandert er niets. Als je iets nieuws wil bereiken, moet je iets nieuws gaan doen", zei hij toen.

Inmiddels heeft hij dus de daad bij het woord gevoegd. De bouw van werkboot ‘De Lankhorst” is de ultieme test voor het grote werk. Er moet nog veel materiaalonderzoek gedaan worden om van afvalplastic, degelijke bouwmaterialen te kunnen maken. De werkboot zal uiterlijk in augustus 2020 klaar zijn, dan vaart hij mee met Sail Amsterdam.