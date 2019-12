Stadsjutter Romy (9) knipt afvalplastic voor bouw VOC-schip

HOORN - "Wat doen we toch met de wereld? De wereld geeft ons zoveel liefde en dan geven wij de wereld plastic. Dat kan toch anders". Zo luidt de duurzaamheidsboodschap van de 9-jarige Romy uit Hoorn. Sinds de zomer zet ze zich in als stadsjutter voor de bouw van een VOC-schip uit afvalplastic.

Sinds afgelopen zomer het plastic VOC-schip-project van Edwin en Liesbeth ter Velde in Hoorn startte, verzamelt Romy nu ook fanatiek afvalplastic om te knippen. "Soms denk je van ‘ik kan wel even iets weggooien op straat’, maar als iedereen dat doet, wordt het heel erg veel."

"Als stadsjutter knip je afvalplastic, waar uiteindelijk weer planken mee worden gemaakt voor het fluitschip", legt Romy uit. Met haar moeder gaat ze al jaren samen de straat op om afval op te ruimen. Langs de Draafsingel, vlakbij het centrum in Hoorn, is altijd vuilnis langs de weg te vinden.

"Door afvalplastic te knippen ontstaat bewustwording", legt Liesbeth ter Velde uit. "Het knippen zorgt ervoor dat je plastic niet langer als afval ziet, maar juist als grondstof." Met de plastic snippers gaat materiaalonderzoek gedaan worden. "Als we nu met deze gerecyclede planken aan het VOC-schip zouden beginnen, stort het in elkaar", aldus Edwin ter Velde.

Niet ieder type plastic is geschikt om te gebruiken voor de bouw van de VOC-werkboot. "Er zijn grofweg zeven verschillende typen huishoudplastic", legt Liesbeth uit. Op iedere verpakking staat een aanduiding met een nummer. Liesbeth: "Wij gebruiken type 1, 2, en 5 om te knippen. Die zijn geschikt voor onderzoek en om te recyclen."

De meesten kennen elkaar al dertig jaar, maar ook voor hen is dit creativiteit van een ander kaliber. "Ik vind het een heel bijzonder en idealistisch project en daar draag ik graag aan bij", aldus een van de knippende dames.

Het doel van het project is 'iedereen laten ontdekken, weggooien is zonde!' De bouw van een VOC-werkboot uit afvalplastic is het eerste grote experiment om het uiteindelijk VOC-schip te kunnen gaan bouwen.

In november werd als eerste de houten mal gebouwd en de boegbalk geplaatst. Inmiddels is Edwin bezig met het het aanbrengen van de 'centen' , - ofwel de buigzame latten - waar straks de planken tegenaan komen.