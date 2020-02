Samen werken aan VOC-schip uit afvalplastic: "Het doel is bijdragen aan inclusiviteit"

HOORN - De scheepswerf van Edwin en Liesbeth ter Velde aan de Schelphoek in Hoorn is uitgegroeid tot sociale werkplaats. Niet alleen vrijwilligers maar ook de dagbesteding en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bouwen mee aan de VOC werkboot uit afvalplastic.

Bij de dagbesteding De Makerij zijn cliënten van Wilgaerden en Leekerweide driftig afvalplastic aan het knippen. Ook is er houten frame gemaakt, die als inzamelpunt van afvalplastic bij reïntegratiebureau Werksaam in het gebouw hangt.

"Al werkend ontmoet je elkaar. En dat is de rol die we hebben: mensen de gelegenheid geven om hier langzaam aan de slag te gaan en de stappen maken naar eigen werk ergens in de maatschappij", aldus Edwin ter Velde van Clean2Amsterdam.

Deze maand is de samenwerking met Werskaam officieel van start gegaan. "Wij zijn een pilot begonnen van een jaar om te kijken hoe we mensen kunnen gaan reïntegreren op de werf", legt arbeidscoach Robert Smulders van Werksaam toe. "Onze werkplaats heeft onder andere al de dakspanten van de loods gemaakt en ons naaiatelier gaat kussens maken voor de expositie van de stadsjutters in het Westfries Museum."

"Ik ben gek op boten bouwen maar hou ook ontzettend van mensen; dat combineren we hier op de werf"

Quote

Inclusiviteit

"Het doel van Edwin en Liesbeth is om met de bouw van het fluitschip bij te dragen aan een inclusieve samenleving, en dat is ook wat wij nastreven. Iedereen mag meedoen en samen werken we aan een betere wereld", vertelt Marjolijn Dölle, directeur van Werksaam.

Op de werkplaats gaan de handen al uit de mouwen. De Syrische Muhammad Al-Wazzan was eigenaar van een eigen transportbedrijf in Damascus. Op de werf vrijwilligerswerk doen is voor hem een belangrijke stap om de Nederlandse cultuur te leren kennen. "Ik ben hier nu twee weken aan de slag. Ik ben erg gelukkig!"

Te water?

"Ik heb heel lang naar de onderkant van de boot gekeken, maar daar komt nu eindelijk verandering in!", vertelt Edwin trots. De laatste zijplanken zijn op de werkboot bevestigd waardoor de boot nu van zijn mal getild kan worden. Edwin: "We hebben hem nu omgedraaid en dan gaat het hard. Ik verwacht dat we medio juli de boot voor het eerst te water gaan laten."