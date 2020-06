Telstar blijft druk op transfermarkt: Vandermeulen komt over van RC Genk

VELSEN-ZUID- Belgisch jeugdinternational Siebe Vandermeulen wordt na zijn proefperiode toegevoegd aan de Telstar-selectie. De 19-jarige verdediger komt over van RC Genk en heeft voor twee seizoenen getekend in Velsen-Zuid.

Vandermeulen liep vorige week al drie dagen mee in Velsen-Zuid: "Telstar is een club waar ik mij goed kan ontwikkelen. Door de trainingen heb ik een goede indruk gekregen van het niveau. Ik ben goed opgevangen door de spelers en trainers, dat heeft ervoor gezorgd dat ik voor deze club heb gekozen."

Trainer Andries Jonker werd getipt via een bekende. "Via een tip van Patrick Boele (trainer Genk onder 16 red.) is Siebe hier terecht gekomen. Hij is een jonge, ambitieuze speler die de hele jeugdopleiding van RC Genk heeft doorlopen. Siebe heeft ons tijdens de drie dagen dat hij hier was overtuigd van zijn kwaliteiten."