Keeper Jasper Schendelaar wil de vaste nummer één van Telstar worden

VELSEN-ZUID - AZ-doelman Jasper Schendelaar was op zoek naar meer speeltijd en kwam daarom bij Telstar uit. "Het is een mooie club. Daarnaast vind ik dat ik mij daar qua speelminuten beter kan ontwikkelen dan bij AZ", licht de Alkmaarder in gesprek met NH Sport zijn keuze toe.

Pro Shots / Remko Kool

Schendelaar heeft duidelijke beweegredenen om voor een jaar naar Velsen-Zuid te vertrekken."De trainer ( Andries Jonker red.) had erg veel vertrouwen in mij. De manier van spelen van Telstar -aanvallend voetbal- trekt mij ook wel." De negentienjarige doelman verwacht terug te keren in Alkmaar, maar het kan in de voetballerij soms raar lopen. "Ik word in principe een jaar verhuurd en daarna ga ik weer terug naar AZ. Je weet nooit wat er kan gebeuren." Door de aanwezigheid van Marco Bizot en Rody de Boer is de kans op speeltijdin Alkmaar klein. "Dit is een goede oplossing. Ik heb zeven jaar bij AZ gevoetbald, daarom is een andere omgeving ook goed voor mijn ontwikkeling."

Duidelijke doelen De nieuwe doelman van Telstar heeft duidelijke doelen voor komend seizoen. "Ik wil natuurlijk afdwingen dat ik eerste keeper word en dat het hele seizoen blijven. Ik vind het belangrijk om zo veel mogelijk wedstrijden te spelen. Uiteraard wil ik ook zo hoog mogelijk eindigen met Telstar."

Kennismaking met nieuwe ploeg De Alkmaarder stond vandaag voor het eerst op het trainingsveld in Velsen-Zuid. "Ik heb het team vandaag ontmoet. Ik kende wel al een paar gasten zoals Melle Springer en Abdel El Ouzzane. Abdel ken ik nog uit zijn tijd bij AZ. Het is altijd leuk als er bekenden bij zitten, daar trek je wel iets meer naartoe. Het bevalt mij tot nu toe goed." Afgelopen week waren de Witte Leeuwen vrij. "We trainen nu nog drie weken door en daarna hebben we -als het goed is- vakantie. Dat is allemaal nog niet zeker vanwege de coronacrisis."