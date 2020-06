Jong AZ-doelman Schendelaar verhuurd aan Telstar

De Alkmaarder speelde op jonge leeftijd voor Alcmaria Victrix en De Foresters, voordat hij in 2013 aansloot bij de jeugdopleiding van AZ. In 2016 maakte de toen vijftienjarige Schendelaar zijn officieuze debuut voor de Alkmaarders. In een oefenduel met de Polderse Selectie (9-0 winst) stond hij een helft onder de lat. Daarmee werd hij één van de jongste spelers ooit in het eerste elftal.

Debuut

In het seizoen 2018/2019 maakte Schendelaar zijn officiële debuut in het betaalde voetbal in het shirt van Jong AZ. In twee seizoenen kwam hij tot 27 wedstrijden onder trainers Michel Vonk en Koen Stam. Hij kwam nog niet in een officiële wedstrijd van AZ in actie.