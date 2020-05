Telstar op zoek naar twee keepers: "Heb een lijstje met zeven à acht namen"

VELSEN-ZUID - Door het vertrek van keepers Sven van der Maaten en Anthony Swolfs kampt Telstar met een keepersprobleem. "We moeten op zoek naar twee nieuwe keepers. Het gaat er natuurlijk om dat je daar een goede keuze in maakt en spelers weet te vinden die passen bij Telstar", vertelt trainer Andries Jonker in gesprek met NH Sport.

NH Sport/Rob Wanst

Keeper Abdel El Ouazzane blijft waarschijnlijk wel bij de Witte Leeuwen. "Hij was afgelopen seizoen onze derde keeper. Hij debuteerde tegen Jong AZ na een blessure bij Van der Maaten. 'Appie' is volgend seizoen ook keeper hier." De situatie van Piet Velthuizen is onzekerder. "Piet is voorlopig druk bezig om te herstellen van zijn blessure. Daar doet hij wel alles aan, wij proberen hem te helpen waar we kunnen. Als hij weer herstelt van zijn blessure, kunnen we een beroep op hem doen. Dat heeft natuurlijk weinig zin als hij last heeft van zijn voet." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Vertrek Telstar-doelmannen Swolfs (links op foto onder) maakte woensdag bekend te vertrekken. "Hij had een optie in zijn contract, die hebben we niet gelicht." Van der Maaten (rechts op foto onder) vertrekt komend seizoen naar SVV Scheveningen. "Hem hadden we graag willen houden. In zijn rol als tweede keeper is het een geweldige vent. Hij is prima in de spelersgroep en op het trainingsveld. Sven heeft zijn studie beëindigd en gaat spelen bij Scheveningen in de tweede divisie. Ik snap zijn keuze wel. Combinatie van werk en spelen is een stuk lucratiever en nodig op zijn leeftijd."

NH Nieuws

Jonker heeft een aantal eisen waar de nieuwe doelmannen aan moeten voldaan. "Bij voorkeur zoeken we een jonge, talentvolle keeper die bereid is om twee jaar bij Telstar te tekenen. Hij moet daarbij gefocust zijn op een volgende stap via onze club."

Quote "Je moet werken met weinig euro's, dus het gaat steeds weer om timing" Telstar-trainer andries jonker