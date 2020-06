Telstar zoekt verder naar versterking

De proefspelers Bo de Bruijn van sc Heerenveen, Siebe Vandermeulen van Racing Genk, Joël Thodé van Vitesse en Vincent Regeling van AZ en Akram Salhi komen op dit moment niet in aanmerking voor een plek in de selectie.

"In een aantal gevallen hebben we die jongens een plezier gedaan. Dan kwam het ons goed uit om een extra speler erbij te hebben. Andere jongens hebben we echt bekeken met een blik: ‘Zijn die interessant?’ Voorlopig is Niels de enige die aansluit bij Telstar," licht Jonker toe.