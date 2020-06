Jonker versterkt Telstar met tweede aanwinst: Van Wetten komt over van ADO

VELSEN-ZUID - Telstar heeft een nieuwe versterking binnengehaald. Niels van Wetten komt over van de beloftenploeg van ADO Den Haag. De middenvelder behoorde tot één van de zes spelers die de afgelopen periode op proef waren in Velsen-Zuid.

Van Wetten maakte op jonge leeftijd de overstap van VVSB naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar bleef hij tot 2019 actief voordat hij de overstap maakte naar ADO Den Haag. Bij de beloften van ADO Den Haag droeg hij het afgelopen seizoen de aanvoerdersband.

Het is snel gegaan voor de 21-jarige middenvelder. "Ik kreeg een telefoontje van Andries Jonker en die vroeg of ik een keer mee wilde trainen. En nu anderhalve week later zit ik hier", vertelt de kersverse aanwinst aan NH Sport.

Jonker ziet veel potentie in Van Wetten. "Vroeger zei de legendarische Gerrie Mühren, als scout van Ajax: Het gaat er niet om hoe goed een speler is, maar hoe goed een speler kan worden. Ik denk dat deze jongen het spel heel goed begrijpt en redelijk vaardig is. Maar hij moet ook nog een paar dingen leren."

Defensieve middenvelder

"Ik ben een defensieve middenvelder. Ik denk dat ik het cement tussen de stenen ben voor een team. Ik val niet echt op maar denk wel dat ik goed ben voor het balans van het team", beschrijft Van Wetten zijn eigen kwaliteiten.

Tweede aanwinst

Van Wetten is de tweede versterking in korte tijd voor Telstar. Eerder maakten de Witte Leeuwen namelijk al de komst van AZ-huurling Jasper Schendelaar bekend. Daarmee is hij de tweede keeper in de selectie van Jonker. Achter de schermen zijn de Velsenaren bezig met nog een keeper, maar daar wil de club op dit moment nog niks over kwijt.