Opmeer beraadt zich op nieuwe locatie IKC na conflict met voetbalclub

Het was de bedoeling dat HOSV een deel van het terrein zou opofferen. In ruil daarvoor kreeg de voetbalclub dan een vernieuwd complex. De onenigheid ontstond onder meer over een bedrag van 150.000 euro dat de club zou bijdragen. Volgens de gemeente voor de bouw van een nieuw kantinecomplex, maar volgens HOSV bedoeld voor alleen de inventaris.

Ook zegt de club problemen te hebben met verschillende andere voorwaarden. Zo zou het vernieuwde veld niet voldoen aan de regels van de voetbalbond KNVB en is er geen toezegging dat het IKC pas wordt gebouwd als het nieuwe voetbalveld klaar is.

Door het conflict beraadt de gemeente zich opnieuw op een locatie. En dat terwijl eigenlijk op 1 juli het plan zou worden besproken in de commissievergadering van de gemeente. "Het college is zeer verrast door deze ommezwaai van het bestuur van HOSV. We zijn hierover zeer teleurgesteld, en dat geldt zeker ook voor de schoolbesturen Allure en SKO, kinderopvangorganisatie Berend Botje en andere toekomstige gebruikers van het IKC", aldus wethouder Robert Tesselaar.

Gemeente reageert niet meer

Het persbericht van de gemeente leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de voetbalclub, zo laat de jurist van HOSV weten aan NH Nieuws. "De gemeente heeft geen contact meer met ons gezocht. Dus daarom hebben we vandaag zelf nog gebeld, maar we krijgen geen reactie meer. We worden negatief in beeld gebracht, maar willen juist op een eerlijke wijze in gesprek."

Goedkopere optie

Ook heeft het HOSV-bestuur een tweede optie voorgesteld om het andere voetbalveld van de club te gebruiken voor het IKC. "Dan hoeft er geen nieuwe kantine te worden gebouwd, en is ook nog eens goedkoper. Dat hebben we de wethouder ook uitgelegd toen hij hier was. Maar er is geen overeenkomst en het baart me zorgen dat de gemeente blijkbaar in een andere wereld leeft. "