Opmeer overweegt bouw scholencomplex op voetbalterrein: "Maar we gaan in de tegenaanval"

SPANBROEK - De gemeente Opmeer onderzoekt of het terrein van voetbalvereniging HOSV uit Spanbroek geschikt is om een gloednieuw Integraal Kindcentrum (IKC) te bouwen. Dit tot ontzetting van de club. "We gaan in de tegenaanval. HOSV is de oudste vereniging van het dorp, en dat gooi je niet zomaar weg."

Eerder werd gekeken naar één van de twee velden van de voetbalvereniging, omdat die niet meer nodig was. Maar dat bleek te klein.

Begin dit jaar werd door een werkgroep van inwoners besloten dat een andere locatie bij de Bonifaciusschool de beste optie was. "Die is veel goedkoper, omdat er verbouwd moet worden. Hier moet een gloednieuw gebouw komen van twintig miljoen euro voor een dorp met 4.000 inwoners", vertelt HOSV-voorzitter Jan Scheltus.

Volgens wethouder Robert Tesselaar liggen er nu drie opties op tafel. "Tijdens het traject werd ook het complete HOSV-terrein voorgesteld. Dan is het niet meer dan logisch dat we dat gaan onderzoeken. Ik snap de emotie, maar we moeten kijken naar het algemeen belang. Of het voetbalterrein de beste optie is moet blijken uit het haalbaarheidsonderzoek."



'We hebben een sociale functie'

Dat onderzoek moet volgend jaar klaar zijn, maar bij HOSV vrezen ze al voor het ergste. "We zijn een echte familieclub. De muziekvereniging oefent hier, biljartclubs zitten er iedere avond en tijdens de kermis wordt hier een feesttent neergezet. We hebben een sociale functie."

Ook hebben ze vier voetbalteams voor mensen met een beperking. "Het is meer dan voetbal, het is heel veel in mijn sociale leven. Ik wil er niet aan denken dat dit gaat stoppen", vertelt speler van het G1-team Jeffrey van Deudekom.



Onderzoek

De club heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. En bovendien loopt het huurcontract tot 2033. "Hoe dat allemaal zit moet nog onderzocht worden", zegt wethouder Tesselaar.