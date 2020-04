Nieuw IKC in Spanbroek toch op locatie voetbalvelden HOSV

Voordat het besluit definitief genomen kan worden, moet het nog langs de gemeenteraad. Vorig jaar werden drie locaties voor het IKC onderzocht waaronder de plek waar de basisscholen De Akker en 't Ruimteschip staan en de locatie van de Bonifatiusschool.

Dat ook het A/B veld van voetbalvereniging HOSV in beeld was, zorgde voor veel tegenstand vanuit de vereniging. "HOSV is de oudste vereniging van het dorp, en dat gooi je niet zomaar weg", vertelde HOSV-voorzitter Jan Scheltus eerder aan NH Nieuws.

Verplaatsen clubgebouw

Toch blijkt er nu de beste oplossing voor te liggen. Om het IKC op de locatie te kunnen bouwen, moet het clubgebouw van HOSV worden verplaatst. Maar HOSV kan in de wintermaanden wel gebruik maken van de nieuwe gymzaal. "HOSV ziet het dan ook als een positieve ontwikkeling dat haar voetballers, en in het bijzonder de G-voetballers, in de winterperiode en met slecht weer, terecht kunnen in het IKC", zo schrijft de gemeente.

Ook voor de schoolbesturen, bibliotheek, de kinderopvang en andere partijen gaat de voorkeur naar deze plek uit door de centrale ligging en verkeersveiligheid.

Kosten bouw IKC’s

De gemeenteraad stemde al eerder in met de bouw van het IKC in Hoogwoud tussen de Radboudstraat en Burgemeester Heijmansstraat. De bouw van de beide IKC's zal ruim 19 miljoen euro kosten.

Het definitieve besluit zou op 7 mei genomen moeten worden, maar voorlopig zullen er tot 1 juni nog geen vergaderingen plaatsvinden. Het besluit wordt daardoor uitgesteld en mogelijk in juni genomen, waarna een inloopbijeenkomst voor omwonenden wordt gehouden.