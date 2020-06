Burgemeester van Hoorn opent raadsvergadering met statement over rellen: "Diep verontwaardigd"

"Dat onze stad vrij ongeschonden uit deze rel is gekomen, is vooral te danken aan doortastend optreden van politie en partners", aldus burgemeester Nieuwenburg. "De dreigende afkeer die uitging van deze groepen heeft voor bewoners, ondernemers en bezoekers voor spannende en soms angstige momenten gezorgd.[...] We zijn geschrokken, maar vooral diep verontwaardigd."

Doelbewuste confrontatie

De twee betogingen bij het standbeeld van J.P. Coen verliepen in eerste instantie rustig, tot er rond 20.20 uur een groep jongeren naar de binnenstad trok. Volgens de burgemeester zochten zij doelbewust de confrontatie op met de politie.

Nieuwenburg kondigde daarop een noodbevel af waarmee de politie opdracht kreeg de Roode Steen te ontruimen. Rond middernacht keerde de rust terug in de binnenstad.

Eerder liet de burgemeester al aan NH Nieuws weten dat hij geen goed woord over heeft voor de relschoppers. "Deze groepen hebben de demonstratie doelbewust misbruikt om asociaal te komen rellen. Ronduit schandalig gedrag, dat heeft helemaal niets met de vrijheid van meningsuiting te maken."

Raadslid bedreigd

In het statement ging de burgemeester ook in op de bedreiging van een van de Hoornse raadleden: "Wat ons zorgen baart is dat een verschil van mening uitmondt in een scheldpartij, of erger. Een van onze collega raadsleden is op een verschrikkelijke manier bejegend en bedreigd, alleen omdat hij zijn mening als raadslid verkondigde. Dat kan toch niet waar zijn?"