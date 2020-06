Horeca Hoorn likt wonden na rellen rond Roode Steen: "Dit is gewoon zuur"

HOORN - Cafés en restaurants aan de Roode Steen moesten rond half tien gisteravond halsoverkop hun terrassen ontruimen vanwege rellende jongeren. Een dag later is de rust weer teruggekeerd, maar likken de horecaondernemers hun wonden. "We zijn toch weer vier uur omzet kwijt."

Sommige café-eigenaren werden totaal verrast door het geweld. "Er ontstond paniek en mensen renden weg", aldus Souverein. Volgens hem zochten mensen snel veiligheid op en vergaten in alle paniek te betalen. "Veel van hen komen vandaag alsnog betalen", vertelt hij.

Personeel overstuur

"Ouders van enkele personeelsleden belde ons al op om te vragen of hun kinderen veilig waren", vertelt Lilian van Vliet, die een restaurant heeft aan de Roode Steen. "Het was enorm schrikken en het personeel was echt overstuur. Het is gewoon jammer dat het zo is gelopen."

Lilian werd via de horeca-WhatsApp-groep al snel op de hoogte gebracht van de relschoppers. "Ik hoorde van een collega dat de terrasstoelen door de lucht vlogen. Daar schrok ik nogal van en ik ben meteen op gaan ruimen", vertelt ze.

Souverein baalt van alle ophef, zeker nu de terrassen na twee maanden lockdown weer mondjesmaat open mogen. "Laten we de horeca levend houden en niet door een paar raddraaiers laten vernietigen of de kop in laten drukken", vertelt hij. "Wij zijn reteblij dat we weer op een terrasje mogen zitten en deze gasten komen het gewoon verzieken. Dat vind ik niet leuk", vertelt een terrasbezoeker aan NH Nieuws.