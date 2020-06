Troosteloos in Helderse haven: onderzoek naar kapseizen garnalenkotter Lummetje

DEN HELDER - De Onderzoeksdienst voor de Veiligheid is het onderzoek gestart naar het kapseizen van de Urker garnalenkotter Lummetje. Het schip zonk vorig jaar november voor de kust van Texel. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. Afgelopen week is de kotter geborgen en voor onderzoek naar Den Helder gesleept.

De garnalenkotter Lummetje verging op 28 november. Er werd om 5.45 uur een noodsignaal verzonden, waarna een grootscheepse zoekactie werd opgezet. Nog diezelfde ochtend werd het schip op de bodem van de Noordzee aangetroffen, maar was er van de bemanningsleden nog geen spoor. Enkele dagen later bleek de vrees terecht te zijn: de lichamen van de 41-jarige Jochem en de 27-jarige Hendrik werden in de stuurhut van het schip gevonden.

De Urker kotter lag op zo'n twaalf tot veertien meter diepte voor de kust van Texel. Bergers zijn ruim een week bezig geweest om het schip boven water en weer drijvend te krijgen. De garnalenkotter blijft in Den Helder tot het onderzoek is afgerond.

Wat er daarna met het schip gaat gebeuren, is nog niet bekend.