Berging Urker kotter Lummetje uitgesteld om naderend slecht weer

TEXEL - Het was de bedoeling dat 'ie een dezer dagen van de zeebodem zou worden getakeld, maar vanwege het naderende slechte weer loopt de berging van de Urker viskotter Lummetje, die vorig jaar ten westen van Texel verging, vertraging op.

Dat laat het Zeeuwse bedrijf Multraship, dat is ingehuurd voor de berging van de kotter, aan NH Nieuws weten. "We zijn sinds maandag bezig met de voorbereidingen", aldus directeur Leendert Muller. "We stoppen vanmiddag en gaan dan terug naar Den Helder." Noodlot Het is 28 november 2019 als het noodlot toeslaat. Rond 5.45 uur verzendt de Urker viskotter UK165 een noodsignaal, een teken dat de kotter water maakt. Onmiddellijk wordt er een grootscheepse zoekactie opgezet. In de loop van de ochtend wordt de boot getraceerd op de zeebodem, zo'n zeven kilometer ten westen van Texel.

Veel reden voor vreugde is er niet, want de twee opvarenden worden op dat moment nog vermist. Voor het leven van de 41-jarige Jochem en de 27-jarige Hendrik wordt gevreesd. Die vrees blijkt terecht, want enkele dagen later - door het slechte weer liep de bergingsoperatie vertraging op - worden hun lichamen aangetroffen in de stuurhut van de kotter. Bekijk hieronder een reactie van Bernd Roelink van de Koninklijke Marine, die zijn medeleven betuigde aan de familie van de omgekomen vissers en de 'hele Urker gemeenschap'.

Al na het aantreffen van het wrak kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, aan een onderzoek in te stellen. Volgens Rijkswaterstaat zal de raad de berging nauwgezet volgen, in de hoop te kunnen vaststellen waarom de kotter is vergaan. "Ik denk dat ze wel vooraan staan als het schip uit het water komt", aldus een woordvoerder.

Wanneer de bergingsoperatie kan worden hervat, is nog onbekend. "Ik heb geen glazen bol, maar het weer lijkt tot volgende week slecht te blijven", aldus Multraship-directeur Muller. Hoeveel tijd de voorbereidingen nog vergen is eveneens ongewis. "Soms kan een duiker een aantal uur onder water blijven, maar soms ook maar een uur."