Café zucht onder strenge coronaregels: "Dan kunnen we beter de deuren weer sluiten"

AVENHORN - A mper twee weken na de heropening van hun kroeg is de blijdschap bij Café Julius alweer ingeruild voor frustratie. Gisteren kregen ze een officiële waarschuwing omdat mensen te dicht bij elkaar zaten, een eventueel volgende keer volgt een boete van vierduizend euro. "Dat is niet te doen voor een dorpscafé zoals die van ons", vertelt mede-eigenaar Jan-Julius Blokdijk.

"Het heeft heel weinig zin nu om een avond zo te runnen. Want de sfeer is er niet, en voor ons is het teveel stress. Dan kunnen we beter de deuren weer sluiten, dan hebben we die stress tenminste niet." Anna Marijn Blokdijk, de zus van de eigenaar die ook werkt in het familiecafé vult aan: "Je loopt op je tenen. Je bent de hele tijd bezig of het wel goed gaat."

In tranen uitgebarsten

Anna Marijn plaatste een emotioneel verhaal op haar Facebookpagina. "Er kwam gisteren ook een groep van zes binnen, toen gaf ik ook aan: 'Jongens het spijt me, jullie mogen niet bij elkaar zitten'." Het werd me even teveel en ik barstte in huilen uit. Wij proberen er echt op te letten, maar op een gegeven moment ben je meer een politieagent dan iemand aan het bedienen. Als het vandaag weer niet lukt, dan moeten we de kroeg weer dichtgooien. De boetes zijn te hoog om dit risico te lopen."

Ze beseffen zich dat de regels er niet voor niks zijn, maar dat bij een overtreding alleen de horeca-ondernemer verantwoordelijk is en niet de overtreder zelf, vinden ze onterecht. "Wij verwachten dat als je weet dat je zelf een boete kunt oplopen, je beter oplet en beter luistert", aldus Julius. "We hopen hierover met de gemeente in gesprek te kunnen."