Volle terrassen in Hoorn: 'Lekker om weer eens de tap open te gooien'

HOORN - Amper open, stroomden de terrassen op de Hoornse Roode Steen gelijk vol. Vanaf twaalf uur mochten horecagelegenheden de deuren openen. En de blijdschap was groot. "Het is lekker om weer eens de tap open te gooien", zegt eigenaar van eetcafé de Klinker Jort Poeze

De gemeente Hoorn heeft de uitbaters rondom de Roode Steen extra ruimte gegeven om hun terras uit te zetten. Daardoor is de 1,5 meter afstand gewaarborgd en kunnen de kroegen genoeg tafels kwijt. En de reacties zijn enthousiast. "Er is zo ook genoeg ruimte om te lopen, prima", vertelt een vrouw. Van een andere gast mag het ook zo blijven. "Ik ben er groot voorstander van. Ook na 1 september. Dat het kerkplein er ook bij betrokken wordt. Dat brengt zoveel meer sfeer in de stad."

Ook de gasten genoten volop in de zon. Er werd zelfs afgeteld tot de klok exact twaalf uur sloeg. "Het was een soort oud en nieuwgevoel. Bij het aftellen dat je denkt: 'we mogen weer.' Heerlijk." Even verderop viert een groepje vrouwen de heropening met champagne. "We moeten het toch vieren."

Extra evenementen organiseren

Vanaf nu is het dus ook zaak voor de ondernemers om nog iets van de enorme schade in te halen. Dat geldt ook voor de eigenaar van de Klinker. "We gaan ook eerder open om ontbijt te serveren, bierproeverijen, een voetbalquiz. Gewoon gekkigheid zodat we kunnen doordraaien en op die manier ervoor te zorgen dat we toch geld verdienen", aldus Poeze.

Helaas gooit het weer de komende dagen vermoedelijk wel roet in het eten. Want later deze week gaat het waarschijnlijk regenen. "Dat is wel een beetje balen. Dan kan het terras ook maar een klein stukje open. Maar het is niet anders, daar hebben we geen invloed op."