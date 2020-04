Horeca in Hoorn zet proefterras neer voor anderhalvemetersamenleving

HOORN - Wie gisteren de Roode Steen in Hoorn op liep, bleef even verbaasd staan kijken: er stond namelijk een enorm terras. De horecaondernemers hadden een proefopstelling neergezet die geschikt moet zijn voor de anderhalvemetersamenleving.

Nu de grote schoonmaak er al drie keer op zit en de zon zich steeds vaker laat zien, buigen horecaondernemers op de Roode Steen zich over een nieuwe maatschappelijke uitdaging. "Op een gegeven moment ben je ook wel klaar met al die klusjes eromheen", vertelt Jort Poeze van eetcafé De Klinker. "Dus je bent toch wel aan het nadenken: hoe kunnen wij dat regelen als je anderhalve meter afstand moet hebben?" Daarom bedachten ze om een proefopstelling neer te zetten, zo legt Jort uit. "Om te laten zien wat we kunnen met dit plein, zodat als we straks weer open kunnen of mogen, kunnen aantonen dat we het op deze manier kunnen doen." Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Normaal gesproken staan de terrassen opgesteld rondom de Roode Steen. De horecaondernemers bekijken de mogelijkheid om uit te breiden naar het midden van het plein. Om te testen of dat daadwerkelijk past, werd gisteren een proefopstelling neergezet, waarbij alle tafels twee meter uit elkaar staan. Het resultaat is een Roode Steen dat zich vult met één groot terras. Het was een opmerkelijk beeld van een uitnodigend, maar leeg terras onder de zon. Voorbijgangers bleven even staan om de situatie in zich op te nemen.

Quote "Het is afwachten wat er vanuit de overheid wordt meegegeven. Als wij meer weten, dan kunnen we ook meer doen." Jort Poeze, Eetcafe de klinker

"Dit zou een mooie oplossing zijn", vertelt Rob, die zijn hond uitlaat. "Dat mensen er toch even uit kunnen op een veilige manier, want anderhalve meter is volgens de wet goed." Een mevrouw die het allemaal vanaf een bankje bekijkt, is net zo enthousiast. "Er kunnen een heleboel mensen zitten en je kunt er nog ruim tussendoor lopen." Maar een enkeling heeft bedenkingen: "Ik snap dat het voor de ondernemers heel fijn is als we iets kunnen bedenken om de nieuwe regels toegankelijk te hebben. Het is ook een leuk plein om aan te zitten, maar ik zou het wel jammer vinden als het volledig in beslag wordt genomen voor commerciële doeleinden." Tekst loopt door onder de foto

NH Nieuws

Veel verder dan de proefopstelling komen de ondernemers niet, want veel is nog onduidelijk. Jort: "Het is heel erg afwachten wat er vanuit de overheid wordt meegegeven. Als wij meer weten, dan kunnen we ook meer doen." Ze willen nu met de gemeente in overleg om hun plannen verder vorm te geven. Reactie gemeente De gemeente Hoorn laat allereerst in een reactie aan NH Nieuws weten dat het neerzetten van een proefopstelling op dit moment 'onacceptabel' is. Een reden hiervan is de kans dat voorbijgangers op het terras gaan zitten. Daartegenover ziet de gemeente de ideëen van de ondernemers positief tegemoet. "Het is heel goed dat mensen zich voorbereiden en dat er creatieve ideeën gebracht worden", zo laat een woordvoerder weten.