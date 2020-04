Tweede horecazaak in Hoorn sluit deuren: "Laatste shotje genomen, nu is het klaar"

HOORN - De Hoornse horeca bevindt zich in zwaar weer: na het faillissement van Wijn & Spijshuis Vinck, ziet nu Cafe Shooterz op de Roode Steen zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Binnen de anderhalvemetersamenleving ziet eigenaresse Samantha van Drie geen toekomst voor haar zaak. De tweede vestiging in Medemblik blijft wel open.

Het was een moeilijke keuze voor de 32-jarige eigenaresse, want zij was al vijftien jaar betrokken bij de zaak. "Op mijn zeventiende ben ik begonnen in de afwas en nu was ik sinds anderhalf jaar eigenaar. Het was mijn kindje."

Er was wel een financiële buffer, maar deze was niet groot genoeg. "Ik zag elke week mijn bankrekening slinken, er moest iets gebeuren", vertelt de eigenaresse van Shooterz.

Faillissement voorkomen

Het was voor haar kiezen tussen een mogelijk faillissement in de toekomst of nu afstand doen van een van de vestigingen. De zaak in Medemblik blijft wel geopend. "Het pand in Hoorn is lang en smal, binnen de anderhalvemetermaatregel zouden er maar dertien gasten naar binnen mogen. De zaak in Medemblik heeft een terras en dat biedt meer mogelijkheden voor de komende periode."

Dat zij door opgelegde maatregelen tot dit besluit moet komen, voelt bitter. "Ik heb begrip voor de maatregelen. Gezondheid gaat natuurlijk voor alles, maar het gaat nu ook ten koste van een heleboel voor mij."