Gemeente neemt maatregelen om rust te bewaren in binnenstad Hoorn

HOORN - De gemeente Hoorn neemt een aantal maatrelen om de rust te bewaren in de binnenstad, nu de versoepelingen van de coornamaatregelen volgende week van start gaan. Er is een coronamanager aangesteld, de zaterdagmarkt wordt ruimer opgezet en het verkeer wordt omgeleid om een groot terras op de Roode Steen mogelijk te maken.

Ook op de markt treedt de versoepeling in: de non-foodkramen zoals kleding en bloemen keren weer terug in de marktstraat. Burgemeester Jan Nieuwenburg: "Nu de horeca op 1 juni weer deels open gaat, is het tijd om de non-food marktkooplieden terug te laten keren. We zijn blij de marktkooplieden weer te kunnen verwelkomen."

De tijdelijke coronamanger zal zich tenminste tot 1 november bezighouden met de vraag hoe de bezoekers over de binnenstad verspreid kunnen worden. Jan Rosier, bestuurslid bij de Hoornse Ondernemers Compagnie neemt deze taak op zich. Hij wordt een schakel tussen gemeente, ondernemers en culturele instellingen en coördineert de uitvoering van te nemen maatregelen. Dit wordt betaalt uit Stimuleringsfonds Coronacrisis dat de gemeente in mei heeft opgericht.

De horecaondernemers mogen hun terrassen tot ten minste tot 1 september ruimer opzetten. Wethouder Arthur Helling van Economische Zaken: "Het is duidelijk dat onze horecaondernemers enorme financiële klappen moeten opvangen. Horeca is heel belangrijk voor een stad als Hoorn en ik ben blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen."

Terrasuitbreiding

Bijna zestig ondernemers maken gebruik van de terrasuitbreiding. De grootste aanpassing vindt plaats op de Roode Steen en daar worden de nodige maatregelen voor genomen. Het plein wordt vanaf 1 juni tot 1 september na 11.00 uur in de ochtend afgesloten voor verkeer en ook de binnenkant mag gebruikt worden voor terras.

De gemeente Hoorn is nog in beraad of zij de horecaondernemers nog meer tegemoet kunnen komen door het schrappen van de precariobelasting voor terrassen. Hier neemt de gemeente op 30 juni een besluit over.

Meer informatie over de maatregelen zijn te vinden op de website van gemeente Hoorn.