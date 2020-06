Hoorn sluit kerkplein weer af na incidenten tegen verkeersregelaars

HOORN - De gemeente plaatst versneld en nog voor het weekend de pilaren terug die het verkeer moeten tegenhouden om het kerklein op te rijden. Afgelopen weekend hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij verkeersregelaars agressief werden benaderd. Het kerkplein is tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege herinrichting.

Zaterdag vond een incident plaats waarna een verkeersregelaar zelfs besloot het alarmnummer te bellen. Dat ging de gemeente te ver volgens woordvoerder Mariek van Leeuwen en Hoorn besluit snel in te grijpen: "Die mensen staan er om de verkeersstroom in goede banen te leiden, daar heeft niet iedereen begrip voor, maar we laten onze werknemers niet bedreigen en zullen aangifte doen." Er werd besloten de verkeersregelaars van de locatie af te halen om hen niet aan verdere agressie bloot te stellen.

Achterdeur

Het kerkplein wordt al vanaf februari op de schop genomen, waardoor verkeer veelvuldig wordt omgeleid. Dit leidt tot ergernissen en onduidelijkheid. "We merken dat veel automobilisten tegen de regels in toch de Breestraat gebruiken om via de Kerkstraat naar de Roode Steen te rijden. Het wordt als achterdeur gebruikt en daarom werden er verkeersregelaars ingezet." Dit blijkt niet afdoende en om de verkeersregelaars te beschermen besluit de gemeente zo snel mogelijk, maar nog voor het weekend een dynamische afsluiting te plaatsen op de hoek van de Breestraat en het kerkplein.