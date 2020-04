Bijzondere vondsten op Kerkplein: "Dit is de bakermat van Hoorn"

HOORN - Bij opgravingen op het Kerkplein in Hoorn zijn tientallen vijftiende eeuwse skeletten gevonden. "Dit zijn prachtige vondsten. Dit is de bakermat van Hoorn en één van de oudste fases", aldus Michiel Bartels van archeologie West-Friesland.

Vorige week werd er op de plek waar straks een drie meter diepe waterput moet komen voor de aanleg van een fontein, al een zogehete bottenmuur gevonden. Wat de vondst van deze week bijzonder maakt, is dat er vooral skeletten van jong volwassenen gevonden zijn.

"Hier hebben we een moeder aangetroffen in houten grafkist met op haar schoot een klein kindje. Dat kindje was maximaal een jaar of zes oud", aldus Bartels over de vondst.