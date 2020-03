Zeldzame 'bottenmuur' opgegraven bij herinrichting Kerkplein: "Zo'n vijftig dijbenen en schedels gevonden"

HOORN - Dijbenen, scheenbenen en schedels, alledrie maken ze onderdeel uit van de zeldzame 'knekelmuur' die bij een opgraving aan het Kerkplein gister is gevonden. Het is de eerste keer in Nederland dat dit 'begrafenisritueel' wordt ontdekt.

Dat er op het Kerkplein vele vondsten gedaan zouden worden, dat was vrijwel zeker. Bartels: "Er zijn hier op het Kerkplein duizenden of wellicht wel tienduizenden Horinezen begraven in zes eeuwen tijd."

Zowel binnen als buiten de kerk werd vroeger begraven. Buiten de kerk stopte het begraven in 1663, binnen de kerk pas in 1830. Oorspronkelijk was de kerk vele malen groter. Al in de 14e eeuw werd de eerste kerk gebouwd, die in de 15e eeuw werd uitgebreid. Tot twee keer toe - zowel in 1838 als 1878 - brandde de kerk af.

Zeldzame vondst

Het is nog onbekend hoe oud de knekelmuur is en wat deze precies betekent. "We zijn in contact met collega's uit Gent waar eerder een knekelmuur is gevonden. Het zou samenhangen met een ritueel uit het Christendom waarbij de botten zijn herbegraven nadat het lijk verteerd is en de geest het lichaam verlaten zou hebben."

De botten worden zorgvuldig weggehaald voor verder onderzoek. Op de plek waar de bijzondere knekelmuur ligt, gaat nog verder afgegraven worden voor de aanleg van een 3 meter diepe waterput. Ook de komende dagen blijft het spannend voor de archeologen. "Ik hoop dat we meer te weten zullen komen over de aanleg van de funderingen van de kerk uit de 14 eeuw. Het zou zomaar kunnen dat deze nog ouder is."