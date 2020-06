Startsein voor horeca in Enkhuizen: "Het hart van Enkhuizen klopt weer"

ENKHUIZEN - Ook de horecaondernemers in Enkhuizen mogen vandaag weer van start en de Enkhuizer kan weer genieten van een drankje op het terras. De gasten stonden vlak voor twaalven rijendik klaar en er werd gezamenlijk afgeteld tot het startsein. Het is nog niet overal even druk.

Aan de Melkmarkt is de straat afgezet en een wandelgebied gecreëerd waar de terrassen zijn uitgebreid. Dirk Kaspers is eigenaar van Cafe de Enckhuyser en vertelt nog vol adrenaline over de opening. "Het is helemaal top verlopen. Als je het sfeertje ziet en de mensen ziet genieten; iedereen is dik tevreden." Samen aftellen Vlak voor twaalven stonden 58 gasten klaar om zijn terras op te gaan. Gezamenlijk telden zij af tot klokslag twaalf uur. Toen sloeg even de paniek toe, vertelt Kaspers. "Normaal gesproken druppelt dat langzaamaan binnen, nu zat er ineens bijna 60 man die tegelijk bestelt. Dat was even rennen met zijn allen." Emotioneel kijkt hij er op terug. "Ik ben helemaal uit mijn dak gegaan. We zijn elf weken dichtgegaan en dan komt dit wel binnen. Ik heb tranen in mijn ogen staan, maar wel van blijdschap."

Verderop bij 't Ankertje aan de Dijk verliep het rustig, vertelt eigenarrese Karin Mazereeuw. "Er stonden mensen in de rij, maar we zitten nog niet vol. Iedereen wachtte keurig tot twaalf uur en toen hebben we de bel geluid." Mazereeuw ziet de heropening als een tijd van kansen en verandering. Bij 't Ankertje loopt nu minder personeel en de gasten halen zelf hun bestellingen af. "Wij hebben nu met de gasten ongeveer 100 man personeel erbij. We moeten het echt samen doen." Tijd voor verandering In 't Ankertje is het te klein om gasten op een veilige manier te kunnen ontvangen, daarom kunnen mensen alleen plaatsnemen op het terras. Binnen loopt het personeel heen en weer. Zo nu en dan schreeuwt de eigenaresse luid: "Anderhalve meter!" Dat is het teken dat er een gast naar het toilet gaat en het personeel aan de kant moet. "Ja, het gaat echt anders dan anders. Ik ben blij dat ik open mag, maar het mag van mij gauw weer terug naar normaal."

De gemeente Enkhuizen heeft voor de heropening toegestemd met uitbreiding van terrassen en heeft hier voor verkeersmaatrgelen getroffen. Wethouders Erik Struijlaart - (Verkeer) - en Esther Heutink – Wenderich (economie) waren in Enkhuizen aanwezig om de getroffen maatregelen tot leven te zien komen. Wennen Volgens de wethouders is de heropening goed verlopen en is met de opening van de horeca de gezelligheid terug in de stad. "Het hart van Enkhuizen klopt weer, aldus Wethoudier Struijlaart. Wel zullen er naar aanleiding van vandaag nog een aantal kleine dingen aangepast worden in de bebording. "We zien dat dat hier en daar wat duidelijker kan. De inwoners moeten nog wennen aan de nieuwe situatie en sommigen rijden de straat toch nog in."