Mondkapjes op grote delen van Schiphol verplicht

Vanaf aanstaande maandag moeten reizigers op Schiphol verplicht mondkapjes gaan dragen als zij inchecken, bij de beveiligingscheck, de paspoortcontrole en bij het instappen. Aan boord van de meeste luchtvaartmaatschappijen was het dragen van een mondmaskertje al een verplichting.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol roept reizigers en bezoekers op niet naar de luchthaven te komen als ze klachten hebben. Op Schiphol gelden al overal de anderhalvemeter- en hygiëneregels. Waar vanaf maandag verplicht een mondkapje moet worden gedragen, zal worden aangegeven. Van passagiers wordt verwacht dat zij een gezondheidsverklaring invullen.

De nieuwe maatregelen volgen op de toename van het aantal vluchten op Schiphol. Veel internationale luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels bekendgemaakt weer vluchten van en naar Schiphol op te pakken.

Nederlandse maatschappijen

KLM, die haar vluchtuitvoering nooit helemaal stopzette, voegt met regelmaat weer bestemmingen en vluchten toe. Transavia is vorige week weer begonnen met vakantievluchten. Corendon en TUI volgen eind deze maand en in juli. Passagiers van alle vier Nederlandse maatschappijen moeten verplicht mondkapjes op. Wie het afdoet riskeert een boete of om uit het vliegtuig te worden gezet.